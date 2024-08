Sucesso Estrondoso: "Look Back" Atinge 1 Milhão de Espectadores no Japão O filme "Look Back" alcançou a impressionante marca de 1 milhão de espectadores no Japão, consolidando seu sucesso nas telonas.... O Vício|Do R7 23/08/2024 - 17h52 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O filme "Look Back" alcançou a impressionante marca de 1 milhão de espectadores no Japão, consolidando seu sucesso nas telonas. Essa conquista reflete a recepção calorosa do público e a qualidade da obra, que tem atraído fãs de animes e mangás por todo o país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Look Back | Filme alcança 1 milhão de espectadores no Japão

• Netflix divulga vídeo com seus próximos animes e séries animadas

• Netflix mostra bastidores de uma cena de O Exterminador do Futuro: Zero