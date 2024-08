Sucesso Estrondoso: Mangá da Criadora de Fullmetal Alchemist Bate Recordes de Vendas Daemons of the Shadow Realm, o mais recente mangá da criadora de Fullmetal Alchemist, alcançou a impressionante marca de 3 milhões... O Vício|Do R7 26/08/2024 - 23h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 23h11 ) ‌



Daemons of the Shadow Realm, o mais recente mangá da criadora de Fullmetal Alchemist, alcançou a impressionante marca de 3 milhões de cópias vendidas. A obra tem conquistado fãs ao redor do mundo, consolidando ainda mais o talento de Hiromu Arakawa no universo dos mangás.

