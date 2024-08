Sucesso nas Telonas: The First Slam Dunk Faz História no Japão O filme "The First Slam Dunk" se tornou a 12ª maior bilheteira da história do Japão, consolidando seu sucesso nas telonas e conquistando...

O Vício|Do R7 19/08/2024 - 19h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 19h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌