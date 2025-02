Superman | David Corenswet e James Gunn surgem em arte oficial de HQ Capa variante de Superman Unlimited #1 O post Superman | David Corenswet e James Gunn surgem em arte oficial de HQ apareceu primeiro... O Vício|Do R7 21/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 21/02/2025 - 11h47 ) twitter

Superman Unlimited #1

A DC Comics revelou uma nova capa variante da HQ Superman Unlimited #1, mostrando o chefe da DC Studios, James Gunn, ao lado do novo intérprete do Homem de Aço, David Corenswet, caracterizado como o herói.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades do Superman!

