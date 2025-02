Superman | Rachel Brosnahan reage ao sucesso do teaser oficial Atriz também aproveitou para exaltar James Gunn e a equipe da DC Studios O post Superman | Rachel Brosnahan reage ao sucesso do teaser... O Vício|Do R7 07/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 07/02/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lois Lane de Superman

Durante sua participação no Critics Choice Awards, Rachel Brosnahan admitiu que ficou impressionada com as visualizações do teaser oficial de Superman.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre a reação de Rachel Brosnahan e o sucesso do teaser, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - DC:

Batman | Cristin Milioti quer muito reprisar o papel de Sofia Falcone: “Sonho”

Nicholas Hoult quer continuar como Lex Luthor e retornar ao papel do Fera

Trailer de Superman teve repercussão maior que o de Quarteto Fantástico, revela pesquisa