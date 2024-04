Suzume: A nova série que chegou ao catálogo da Netflix

Alto contraste

A+

A-

Suzume Suzume (O Vício - Animes)

Suzume chega ao catálogo da Netflix, trazendo uma história envolvente e cativante para os fãs de animes e mangás. A série promete conquistar o público com suas reviravoltas e personagens marcantes. Com uma trama cheia de mistérios e aventuras, Suzume promete ser a próxima grande aposta do streaming.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Demon Slayer | 10 fatos sobre Tengen Uzui, o Hashira do Som

• Suzume chega ao catálogo da Netflix

• Overlord ganha vídeo especial de recapitulação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.