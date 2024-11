Teaser da última temporada de Dr. Stone é revelado Estreia acontece em janeiro do próximo ano O post Dr. Stone | Última temporada recebe teaser oficial apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 18/10/2024 - 08h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 08h28 ) twitter

Teaser de Dr Stone

Com a estreia confirmada para janeiro do próximo ano no catálogo do Crunchyroll, a última temporada de Dr. Stone, intitulada Dr. Stone: Science Future, recebeu um teaser oficial.

