Uma notícia incrível para os fãs de "That Time I Got Reincarnated as a Slime" e de isekais em geral: a série ganhou um crossover com outros animes do gênero! Agora, os personagens de "Slime" poderão interagir com heróis de outros mundos e viver aventuras ainda mais emocionantes.

Descubra todos os detalhes desse incrível crossover e se prepare para uma história cheia de ação e surpresas! Consulte a matéria completa no site Animes & Mangás - O Vício.

That Time I Got Reincarnated as a Slime ganha crossover com outros isekai

