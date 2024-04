That Time I Got Reincarnated as a Slime | Novidades sobre a 3ª temporada! That Time I Got Reincarnated as a Slime está de volta com a tão aguardada 3ª temporada! A dublagem da nova temporada estreia na...

That Time I Got Reincarnated as a Slime está de volta com a tão aguardada 3ª temporada! A dublagem da nova temporada estreia na Crunchyroll, trazendo mais aventuras e emoções para os fãs da série. Com novos desafios e reviravoltas, os espectadores podem esperar por muitas surpresas nessa continuação. Aproveite para conferir todos os detalhes e se preparar para mergulhar nesse universo incrível!

