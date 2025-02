The Elusive Samurai ganha trailer do Volume 19 Novo volume do mangá de Yusei Matsui (Assassination Classroom) foi lançado ontem no Japão O post The Elusive Samurai ganha trailer... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O canal oficial da Shonen Jump no YouTube divulgou um novo vídeo promocional do mangá The Elusive Samurai (Nigejōzu no Wakagimi), celebrando o lançamento do Volume 19.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Animes:

+SBT anuncia a adição de novos animes em fevereiro

One Piece | Tudo sobre o Século Perdido

Gundam | Legendary inicia produção do filme live-action