The Elusive Samurai: Novo trailer e ilustração inédita para celebrar a estreia

The Elusive Samurai ganha novo trailer e ilustração inédita para celebrar estreia. O anime promete conquistar os fãs com sua história envolvente e personagens cativantes. A ilustração inédita revela um pouco mais do visual único da produção, enquanto o trailer instiga a curiosidade do público para acompanhar essa jornada emocionante.

