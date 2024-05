The Eminence in Shadow | Novo filme ganha teaser O filme "The Eminence in Shadow" acaba de ganhar um novo teaser, deixando os fãs ansiosos para conferir mais novidades sobre essa...

Alto contraste

A+

A-

O filme "The Eminence in Shadow" acaba de ganhar um novo teaser, deixando os fãs ansiosos para conferir mais novidades sobre essa produção. Com uma imagem misteriosa e envolvente, o filme promete surpreender o público com sua trama intrigante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• The Eminence in Shadow | Filme ganha teaser

• Oshi no Ko | 2ª temporada ganha trailer, pôster e data de estreia

• Sakamoto Days ganhará adaptação em anime



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.