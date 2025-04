To Be Hero X estreia com dublagem simultânea na Crunchyroll Novos episódios dublados serão adicionados aos sábados em simulcast com a TV japonesa O post To Be Hero X estreia com dublagem simultânea...

O Vício|Do R7 08/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share