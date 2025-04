To Your Eternity | 3ª temporada ganha novo pôster e previsão de estreia na Crunchyroll Nova temporada dará continuidade ao arco "Esse Mundo" O post To Your Eternity | 3ª temporada ganha novo pôster e previsão de estreia... O Vício|Do R7 10/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h46 ) twitter

O site oficial da adaptação em anime de To Your Eternity (Fumetsu no Anata e) divulgou um novo pôster da 3ª temporada, anunciando a previsão de estreia para outubro.

