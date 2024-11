TOHO dá um passo importante com a compra da GKIDS Conhecida por distribuir os filmes do Studio Ghibli na América do Norte O post TOHO anuncia aquisição da distribuidora GKIDS apareceu... O Vício|Do R7 15/10/2024 - 18h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A gigante de mídia japonesa TOHO anunciou a aquisição da distribuidora GKIDS, conhecida por lançar animações japonesas na América do Norte, incluindo filmes do Studio Ghibli, como os vencedores do Oscar A Viagem de Chihiro e O Menino e a Garça.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• TOHO anuncia aquisição da distribuidora GKIDS

• Blue Lock O Filme – Episódio Nagi ganha data de estreia na Crunchyroll

• Pokémon | Vazamentos revelam detalhes sobre novo anime da franquia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.