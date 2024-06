Tower of God | Revelado o tema de abertura da 2ª temporada

O Vício |Do R7

Tower of God, um dos animes mais aguardados do ano, teve seu novo trailer da 2ª temporada divulgado recentemente. O vídeo apresenta o tema de abertura que promete conquistar os fãs da série. Com muita ação e mistério, a nova temporada promete surpreender e manter os espectadores ansiosos por mais.

