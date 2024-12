Trilogia de Demon Slayer: Castelo Infinito ganha trailer e previsão de estreia Finalmente! O post Trilogia de Demon Slayer: Castelo Infinito ganha trailer e previsão de estreia apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 08/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 08/12/2024 - 16h29 ) twitter

Demon Slayer: Castelo Infinito

A transmissão ao vivo do canal oficial japonês da Aniplex no YouTube, dedicada a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, revelou que a trilogia de filmes Castelo Infinito terá sua estreia nos cinemas em 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades sobre Demon Slayer!

