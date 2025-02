Undead Unluck | Mangá chega ao fim Últimos volumes e terceira novel serão lançados em abril O post Undead Unluck | Mangá chega ao fim apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 27/01/2025 - 09h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 09h06 ) twitter

Após especulações com o anúncio do "clímax", o mangá Undead Unluck chegou ao fim no Capítulo 239, lançado na edição nº 9/2025 da revista semanal Shonen Jump no último domingo (26).

Para mais detalhes sobre o desfecho dessa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

