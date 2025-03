Undead Unluck revela capa da terceira novel Livro será lançado juntamente com os volumes finais do mangá O post Undead Unluck revela capa da terceira novel apareceu primeiro em... |Do R7 18/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h07 ) twitter

A editora Shueisha revelou a capa da terceira novel de Undead Unluck que será lançada no Japão em 4 de abril, juntamente com os dois volumes finais do mangá.

Para mais detalhes sobre essa nova publicação, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

