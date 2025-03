Undead Unluck revela capas dos volumes finais Volumes 26 e 27 da obra de Yoshifumi Tozuka serão lançados em 4 de abril O post Undead Unluck revela capas dos volumes finais apareceu... O Vício|Do R7 24/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O perfil oficial de Undead Unluck no X (ex-Twitter) revelou a capa dos volumes finais do mangá, que serão lançados no Japão em 4 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Animes:

CITY | Kyoto Animation divulga primeiro trailer e data de estreia

Gundam GQuuuuuuX | Anime ganha novo vídeo promocional

Lazarus | Anime do criador de Cowboy Bebop ganha clipe inédito