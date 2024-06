Vazamento revela novidades sobre Kaiju No. 8

O Vício |Do R7

De acordo com um vazamento recente, parece que a segunda temporada de Kaiju No. 8 está em produção. A notícia tem deixado os fãs animados com a possibilidade de mais aventuras envolvendo os kaijus e os personagens cativantes da série.

