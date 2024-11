Vegeta em Dragon Ball: Sparking! ZERO gera polêmica entre os fãs Recepção dessa parte específica do jogo não é nada positiva O post Dragon Ball: Sparking! ZERO | Episódio de Batalha focado em Vegeta... O Vício|Do R7 16/10/2024 - 18h09 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como relatado pelo The Gamer, o Episódio de Batalha de Dragon Ball: Sparking! ZERO focado em Vegeta vem sofrendo com uma recepção muito negativa dos fãs.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Dragon Ball: Sparking! ZERO | Episódio de Batalha focado em Vegeta recebe críticas dos fãs

• Naruto | Novo vídeo promocional do mangá destaca Shikamaru

• Criador de Hunter x Hunter dá atualização do seu estado de saúde



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.