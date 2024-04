Wendel Bezerra se manifesta sobre a morte de Akira Toriyama

Alto contraste

Wendel Bezerra, conhecido por ser o dublador brasileiro de Goku, se pronunciou recentemente sobre a triste notícia do falecimento de Akira Toriyama. A declaração do profissional do ramo de dublagem emocionou os fãs de Dragon Ball Z e trouxe à tona a importância do legado deixado pelo renomado criador da série.

