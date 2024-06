Yoppaman: Conheça o novo anime produzido por Donald Glover

O Vício |Do R7

Yoppaman, o novo anime produzido por Donald Glover, acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. A animação promete conquistar fãs de todas as idades com sua história envolvente e personagens cativantes. A produção promete trazer uma abordagem única e inovadora ao universo dos animes, sendo aguardada com grande expectativa pelos amantes da cultura pop japonesa.

