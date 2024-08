BGS 2023: Conheça a maior feira de games da América Latina Feira que reúne apaixonados por games e entusiastas da tecnologia acontece entre os dias 11 e 15 de outubro deste mês em São Paulo R7 Nitro|R7 Wallace Grosso 03/10/2023 - 10h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 16h38 ) ‌



Público presente na 13ª edição da Brasil Game Show, realizada em 2022

A 14ª edição da Brasil Game Show, considerada a maior feira de games da América Latina, acontece entre os dias 11 e 15 deste mês no Expo Center Norte, em São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial da BGS.

Realizada pela primeira vez em 2009, inicialmente como Rio Game Show, no Rio de Janeiro, a BGS reúne as principais empresas do segmento de games, é palco de grandes lançamentos, abre espaço para estúdios independentes e atrai personalidades do mercado de games. Desde então, mais de 1,8 milhão de pessoas já passaram pela Brasil Game Show, afirma a organização do evento.

Ainda de acordo com a organização da BGS, os visitantes desse ano farão parte da maior edição da história, que contará com cerca de 400 estandes, mais de 3.000 influenciadores, campeonatos de eSports, áreas temáticas, centenas de lançamentos, atrações e muito mais.

Entre as novidades para este ano estão as competições de eSports, como a final do Campeonato Feminino de CS:GO; lançamentos de jogos e produtos de jogos; estações free-to-play; assistir a concertos ao vivo, como a Video Game Orchestra e a Sonic Symphony.

‌



Destaque também para as personalidades históricas e atuais do mundo dos jogos, como Nolan Bushnell (criador do Atari), Shota Nakama, Shawn Fonteno e Ned Luke (sendo os dois últimos atores de GTA V) e Kenny James (dubladora oficial da franquia Mario Bros).

De acordo com a organização do evento, a Brasil Game Show tem um DNA essencialmente gamer e é uma feira diferente de tudo oque existe no segmento. A cada edição apresenta mais atrações para o público se divertir com milhares de estações, sejam máquinas arcade, plataformas mobile, PCs, óculos de realidade virtual, consoles, board games, card games ou qualquer outra forma jogar.

‌



A BGS é também uma excelente oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 400 toneladas de alimentos ao longo de suas 13 edições.

Serviço – BGS 2023

‌



Quando: 11 a 15 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote)

Onde: Expo Center Norte Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: das 13h às 21h

Os ingressos para a BGS 2023 podem ser adquiridos no site oficial do Brasil Game Show.