3C Gaming anuncia novo VP de Operações e redirecionamento

A 3C Gaming, gaming partner focada em criar, conectar e colaborar com talentos e marcas, anunciou a chegada de Renato Paiva, novo...

A 3C Gaming, gaming partner focada em criar, conectar e colaborar com talentos e marcas, anunciou a chegada de Renato Paiva, novo Vice-Presidente de Operações. Com currículo internacional e experiência renomada na estruturação de projetos de grande porte, o empresário é peça chave para o novo momento de toda operação da 3C Gaming, para promover seu crescimento dentro e fora do Brasil.

