A Atualização 1.56 de Gran Turismo 7 Chega com Três Novos Carros Senhores e senhoras do asfalto, preparem-se, pois a Polyphony Digital acabou de soltar mais uma bomba de alta octanagem para Gran Turismo... Game Hall|Do R7 27/02/2025 - 11h48 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h48 )

Senhores e senhoras do asfalto, preparem-se, pois a Polyphony Digital acabou de soltar mais uma bomba de alta octanagem para Gran Turismo 7! A atualização 1.56 chega no dia 27 de fevereiro, e traz aquele pacote caprichado que a gente ama: novos carros, eventos de circuito e a IA Gran Turismo Sophy mais afiada do que nunca. É dia de botar luva, capacete e acelerar fundo!

Não perca as novidades e detalhes dessa atualização incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

