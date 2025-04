A Sega ficou maluca! Cinco jogões chegando no Switch 2 É isso mesmo, meus pixelzinhos preferidos! Enquanto a gente ainda tava surtando com o anúncio do Nintendo Switch 2, a SEGA chegou de... Game Hall|Do R7 02/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h47 ) twitter

É isso mesmo, meus pixelzinhos preferidos! Enquanto a gente ainda tava surtando com o anúncio do Nintendo Switch 2, a SEGA chegou de surpresa com aquele tapa de amor na nossa cara e mandou logo CINCO TITULÕES de respeito pra deixar o lançamento do novo console ainda mais épico.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa lineup incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

