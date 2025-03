ABSOLUM: Beat ‘em up + Roguelike? O novo jogo da Dotemu quer fazer história em 2025 E aí, pessoal! Se você curte um bom e velho beat ‘em up, daqueles que fazem os dedos doerem de tanto apertar botão, se liga nessa novidade... Game Hall|Do R7 05/03/2025 - 16h08 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h08 ) twitter

E aí, pessoal! Se você curte um bom e velho beat ‘em up, daqueles que fazem os dedos doerem de tanto apertar botão, se liga nessa novidade: a Dotemu, a mesma que trouxe de volta Streets of Rage 4 e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, anunciou seu PRIMEIRO jogo original – ABSOLUM, um RPG de ação com aquele tempero de briga de rua misturado com roguelike!

Não perca a chance de saber mais sobre essa mistura perfeita entre nostalgia e inovação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

