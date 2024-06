Age of Mythology: Retold - A Lenda Recontada A galera da World’s Edge, que já arrasou com a franquia Age of Empires, soltou um trailer de proporções épicas: Age of Mythology...

A galera da World’s Edge, que já arrasou com a franquia Age of Empires, soltou um trailer de proporções épicas: Age of Mythology: Retold tá chegando! Esse jogo vai misturar tudo que a gente ama do Age of Mythology de 2002 com um design de estratégia em tempo real bem modernão, visuais de cair o queixo e uma jogabilidade que promete.

