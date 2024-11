Alok, Anitta e Matuê no FFWS Final Global: Free Fire Aumenta o Hype! Alok, Anitta e Matuê no FFWS Final Global: Free Fire Aumenta o Hype! Game Hall|Do R7 01/11/2024 - 11h49 (Atualizado em 01/11/2024 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anitta no Free Fire

E aí, sobreviventes de Bermuda e Purgatório! Se vocês já tavam no hype pra Grande Final do Free Fire World Series (FFWS) Final Global, segura essa: Alok, Anitta e Matuê vão marcar presença no palco de abertura da decisão mais esperada do ano no mundo do Battle Royale. É isso mesmo! No dia 24 de novembro, a Arena Carioca 1 vai virar uma festa com esses três gigantes da música brasileira, dando o tom de adrenalina antes da batalha começar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de tudo que vai rolar!

Leia Mais em Game Hall:

Life is Strange: Double Exposure – Max Está de Volta e Mais Misteriosa do que Nunca!

Análise | Speedollama – Velocidade e Tiroteios sem muita Diversão?

Análise: “[REDACTED]” – Sobreviver em uma Prisão Espacial Nunca Foi Tão… Repetitivo e Divertido?