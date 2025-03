Análise | Assassin’s Creed Shadows – Um espetáculo visual envolto em polêmicas e decisões ousadas Assassin’s Creed Shadows chegou e a Ubisoft finalmente atendeu aos milhões de pedidos para um Assassin’s Creed no Japão feudal. Mas... Game Hall|Do R7 18/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h26 ) twitter

Assassin’s Creed Shadows chegou e a Ubisoft finalmente atendeu aos milhões de pedidos para um Assassin’s Creed no Japão feudal. Mas, como sempre, a empresa não consegue simplesmente entregar algo sem cutucar a onça com vara curta. O jogo custou uma fortuna para ser produzido, teve uma avalanche de polêmicas antes mesmo do lançamento e já está dividindo os fãs entre “obra-prima” e “isso não é Assassin’s Creed“. E é aí que a gente entra: para descobrir se Shadows é o épico que os fãs esperavam ou só mais um Ubisoft genérico com uma skin bonita de samurai.

Não perca a chance de saber mais sobre este jogo polêmico e visualmente deslumbrante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

