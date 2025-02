Análise | Blow It Up: Onde as Explosões São a Nova Terapia Gente, sabe aquele dia que você quer só sentar e ver o mundo pegar fogo? Então, Blow It Up é tipo isso, mas sem ter que pagar terapia... Game Hall|Do R7 25/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gente, sabe aquele dia que você quer só sentar e ver o mundo pegar fogo? Então, Blow It Up é tipo isso, mas sem ter que pagar terapia depois. Eu me joguei nessa aventura caótica e, olha, se você tem um lado meio “demolidor” (sem ser o da Marvel, tá?), vai se apaixonar por esse joguinho que mistura explosões dignas de Michael Bay com puzzles que fazem você coçar a cabeça e pensar: “como eu explodo isso da forma mais estilosa possível?”

Não perca a chance de descobrir mais sobre essa explosão de diversão! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | MISTERY – Quando a Desconfiança Vira o Maior Monstro do Jogo

RavenQuest: O MMORPG Sandbox que Você Estava Esperando Chega em 14 de Março

Balatro Surpreende no Game Pass com Ezio na Manga e Uma Porrada de Novidades!