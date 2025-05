Análise | Chains of Freedom – Ou como um jogo tático decidiu fazer você questionar sua moral Você já teve um dia ruim? Tipo, daqueles em que o chefe te manda caçar um cientista maluco numa Europa do leste destruída, cheia de... Game Hall|Do R7 02/05/2025 - 13h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 13h41 ) twitter

Você já teve um dia ruim? Tipo, daqueles em que o chefe te manda caçar um cientista maluco numa Europa do leste destruída, cheia de milícia cyberpunk, mutante vomitando ácido e zumbis que parecem ter saído de uma rave pós-Chernobyl? Não? Pois então parabéns: agora você tem, e ele se chama Chains of Freedom. Esse aqui é o tipo de jogo que te dá liberdade no nome, mas dentro do gameplay você descobre que seu único direito garantido é sofrer e morrer em turnos bem calculados. É estratégia tática, irmão. Só que não tem cavaleiro de armadura brilhante nem grupo de heróis fofinhos tentando salvar o mundo. Aqui é conspiração política, tiro no meio da testa e granada improvisada com resto de sucata.

