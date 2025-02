Análise | Dawnfolk – Uma luz no fim do túnel ou só mais um indie? Se tem uma coisa que me atrai num game, é quando ele pega um conceito batido e dá aquele twist criativo. Dawnfolk, do Darenn Keller... Game Hall|Do R7 28/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se tem uma coisa que me atrai num game, é quando ele pega um conceito batido e dá aquele twist criativo. Dawnfolk, do Darenn Keller, faz exatamente isso: pega a velha fórmula de construção de cidades e enfia uma narrativa sombria no meio, com um gameplay que parece mistura de Islanders com Darkest Dungeon, mas sem o estresse de perder tudo em cinco minutos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra se Dawnfolk é a experiência que você estava esperando!

Leia Mais em Game Hall:

Frozen War abre pré-registro e traz estratégia e zumbis em um apocalipse congelado

Endzone 2 recebe atualização gigante no Early Access

Está chegando a Invasão dos Goblins em Diablo IV