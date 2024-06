Análise de Songs of Conquest: Uma Jornada Estratégica e Nostálgica Finalmente, depois de anos de espera, temos um novo jogo de estratégia por turnos que segue os passos de Heroes of Might and Magic...

Alto contraste

A+

A-

Finalmente, depois de anos de espera, temos um novo jogo de estratégia por turnos que segue os passos de Heroes of Might and Magic. Sim, estou falando de Songs of Conquest, o jogo que chega para preencher o vazio deixado pela série clássica e trazer um pouco de nostalgia aos nossos corações gamers.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Análise | Songs of Conquest – Estratégia Divertida e Acessível

• PlayStation VR2 entra em Promoção! Veja Jogos Incríveis e Compatibilidade com PC

• Jackbox Games: Risadas, Piadas e Cultura Pop Brasileira em Destaque



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.