Análise | DeathOmen – Terror psicológico ou só mais um sustinho barato? Se tem uma coisa que me irrita no gênero de terror psicológico, é quando um jogo promete mexer com a minha cabeça, mas só entrega um... Game Hall|Do R7 28/02/2025 - 12h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se tem uma coisa que me irrita no gênero de terror psicológico, é quando um jogo promete mexer com a minha cabeça, mas só entrega um festival de jumpscares baratos e um gameplay repetitivo. DeathOmen, do desenvolvedor Jeff Winner e publicado pela CreativeForge Games, se propõe a ser um daqueles games que te fazem dormir de luz acesa, com uma atmosfera pesada e um clima de paranoia constante.

Para saber mais sobre essa experiência imersiva e tensa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Toggle Tile – Um quebra-cabeça minimalista ou um exercício de tortura mental?

Análise | Mark of the Deep – O Metroidvania pirata brasileiro que desafia sua sanidade

Frozen War abre pré-registro e traz estratégia e zumbis em um apocalipse congelado