Análise | Into Death and Beyond: Quando Alienígenas e Más Decisões Corporativas se Encontram O espaço sideral! A fronteira final onde tudo pode dar errado. E é exatamente nesse espírito que somos lançados em Into Death and Beyond... Game Hall|Do R7 25/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 25/03/2025 - 12h46 )

O espaço sideral! A fronteira final onde tudo pode dar errado. E é exatamente nesse espírito que somos lançados em Into Death and Beyond, um jogo que combina sobrevivência, horror e aquela sensação constante de “por que diabos eu aceitei este trabalho?”. Você é Mark Helkins, um caçador de recompensas que, aparentemente, não leu as letras miúdas do contrato antes de embarcar para o planeta XB32-ENT. Spoiler: não há praias ensolaradas ou coquetéis com guarda-chuvinhas por lá.

Não perca a chance de saber mais sobre essa experiência aterrorizante! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

