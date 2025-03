Análise | KARMA: The Dark World – Quando o Orwell encontra o Lynch e te deixa paranoico em 4K KARMA: The Dark World é mais um daqueles jogos que promete mergulhar nas profundezas da mente humana, explorando memórias e realidades... Game Hall|Do R7 31/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h26 ) twitter

KARMA: The Dark World é mais um daqueles jogos que promete mergulhar nas profundezas da mente humana, explorando memórias e realidades distorcidas. Como um veterano dos games desde os tempos do MSX, quando os pixels eram do tamanho de blocos de montar e a imaginação fazia o resto, embarquei nessa jornada com uma mistura de ceticismo e nostalgia. Afinal, jogos modernos adoram prometer experiências “únicas” e “imersivas”, mas nem sempre entregam. Então, vamos ver se “KARMA” faz jus ao hype ou se é apenas mais um daqueles títulos que nos fazem sentir saudades dos bons e velhos tempos.

Para uma análise completa e todos os detalhes sobre este intrigante jogo, consulte no nosso parceiro Game Hall.

