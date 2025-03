Análise | Longvinter: Quando Animal Crossing e Rust Têm um Filho Longvinter é aquele jogo que pega a fofura de Animal Crossing, mistura com a brutalidade de Rust e adiciona uma pitada generosa de... Game Hall|Do R7 11/03/2025 - 11h27 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h27 ) twitter

Longvinter é aquele jogo que pega a fofura de Animal Crossing, mistura com a brutalidade de Rust e adiciona uma pitada generosa de caos e frustração. Porque, afinal, quem não quer relaxar pescando enquanto um estranho rouba suas coisas e te deixa pelado no meio do nada?​

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre essa experiência única!

