Análise: “[REDACTED]” – Sobreviver em uma Prisão Espacial Nunca Foi Tão… Repetitivo e Divertido? Análise: “[REDACTED]” – Sobreviver em uma Prisão Espacial Nunca Foi Tão… Repetitivo e Divertido? Game Hall|Do R7 01/11/2024 - 11h49 (Atualizado em 01/11/2024 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Análise: “[REDACTED]” – Sobreviver em uma Prisão Espacial Nunca Foi Tão… Repetitivo e Divertido?

Imagine um jogo que é o filho rebelde de Dead Space com Hades e com toques de Dead Cells, adicione uma pitada de punk rock neon e prenda tudo isso em uma prisão espacial que flutua ao redor da lua de Júpiter. Esse é o charme (e o caos) de [REDACTED], onde você, um guarda frustrado com seu emprego ingrato, precisa lutar por sua vida, enfrentando hordas de zumbis, robôs surtados e outros seres bizarros em meio ao apocalipse.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Alok, Anitta e Matuê no FFWS Final Global: Free Fire Aumenta o Hype!

Life is Strange: Double Exposure – Max Está de Volta e Mais Misteriosa do que Nunca!

Análise | Speedollama – Velocidade e Tiroteios sem muita Diversão?