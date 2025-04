Análise | Sol Dorado Heist – Um Golpe de Humor, Mistério e Estilo em Forma de Visual Novel Ei, pessoal! Hoje vamos falar sobre “Sol Dorado Heist”, um jogo que me deixou tão intrigada quanto um episódio de “La Casa de Papel... Game Hall|Do R7 07/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h26 ) twitter

Ei, pessoal! Hoje vamos falar sobre “Sol Dorado Heist”, um jogo que me deixou tão intrigada quanto um episódio de “La Casa de Papel” misturado com “Se Beber, Não Case!”. Lançado em 23 de abril de 2021 pela Megalixir Games, este romance visual nos coloca na pele de Alex Thorn, uma protagonista que acorda sem memória em um quarto desconhecido. De repente, ela se vê envolvida em uma trama de assaltos a cassinos ao lado do enigmático “The Silent Ace”. A missão? Descobrir a verdade sobre seu passado e decidir em quem confiar antes que seja tarde demais.

