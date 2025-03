Análise | Split Fiction – Um surto interdimensional de criatividade Se você sobreviveu a It Takes Two sem jogar o controle na cara do seu parceiro, se prepara. Split Fiction chegou pra redefinir a loucura... Game Hall|Do R7 06/03/2025 - 15h11 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se você sobreviveu a It Takes Two sem jogar o controle na cara do seu parceiro, se prepara. Split Fiction chegou pra redefinir a loucura cooperativa, e eu já adianto: é um dos melhores jogos do ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa experiência insana!

Leia Mais em Game Hall:

MainFrames: Um Platformer Pixelado Dentro do Seu PC Já Está Disponível

ABSOLUM: Beat ‘em up + Roguelike? O novo jogo da Dotemu quer fazer história em 2025

Novo Demon Slayer chega no Ocidente com Espadas Flamejantes