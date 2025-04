Análise | The First Berserker: Khazan – Uma dança de sangue, parry e vingança Você já ouviu a cantiga antes. Um herói traído. Um pacto demoníaco. Uma sede insaciável por vingança. Mas “The First Berserker: Khazan... Game Hall|Do R7 01/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você já ouviu a cantiga antes. Um herói traído. Um pacto demoníaco. Uma sede insaciável por vingança. Mas “The First Berserker: Khazan”, meus caros, não é só mais um joguinho de apertar botão até o inimigo cair — ele é um ritual de catarse sangrenta com uma espada maior que sua dignidade depois de morrer pra um cachorro esquelético pela 15ª vez. Neste ensaio místico de ação brutal, a Nexon e a Neople invocam um soulslike que, mesmo carregando o fardo do clichê, exorciza o tédio com um sistema de combate que grita: “me elogie ou morra tentando.”

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este jogo intenso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Jogamos | HITMAN 3 – The Drop Pack: DJ 47 nas Pistas do Crime

HITMAN World of Assassination: O Agente 47 e Suas Aventuras Assassinas

Jogamos |Voxile: Quando Minecraft e Doom Têm um Filho com Ray Tracing