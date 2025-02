Análise | Undying – Sobrevivendo ao Apocalipse com o Filhote a Reboque Se tem uma coisa que a indústria de games adora, é um bom apocalipse zumbi. Mas entre as dezenas de clones de The Last of Us e Resident... Game Hall|Do R7 17/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 17/02/2025 - 11h27 ) twitter

Se tem uma coisa que a indústria de games adora, é um bom apocalipse zumbi. Mas entre as dezenas de clones de The Last of Us e Resident Evil, eis que aparece Undying, um jogo indie que, em vez de te jogar na matança desenfreada de mortos-vivos, resolve te dar um desafio mais cruel: cuidar de um filho enquanto se transforma num deles. Porque, afinal, nada grita “modo hard” mais do que tentar ensinar uma criança a fritar um ovo enquanto você tá perdendo pedaços do seu próprio corpo.

Não perca a chance de entender mais sobre essa experiência única e emocional, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

