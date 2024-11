Análise | ZERO Sievert: Um Manual Pós-Apocalíptico Para Quem Acha que Já Sofreu Muito na Vida Análise | ZERO Sievert: Um Manual Pós-Apocalíptico Para Quem Acha que Já Sofreu Muito na Vida Game Hall|Do R7 06/11/2024 - 12h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ZERO Sievert

Vamos lá, a premissa de ZERO Sievert é simples: o mundo acabou, e a única coisa que sobrou para você foi uma mochila velha, alguns latões enferrujados e uma bela chance de ser devorado por um javali mutante. Bem-vindo à simulação de um apocalipse onde até os coelhos têm sede de sangue, e qualquer latinha de feijão que você encontrar no caminho é praticamente uma conquista. E aqui entre nós, isso é o tipo de experiência que só o PC Master Race aguenta com estilo – porque, convenhamos, jogar esse jogo no console seria o equivalente a tentar ler Dostoiévski com óculos de sol à noite.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Sparedevil: Um Jogo de Boliche ou o Novo Exame de Sanidade do Apocalipse?

Análise | Feudal Baron: King’s Land – o Medieval que Te Transforma em um Lorde… ou um Lacaio?

Jogamos: Velev – Novo MOBA que tem Tudo pra Virar o Queridinho da Galera