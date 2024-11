Apex Legends: Direto da Fenda – Caos Cósmico e Habilidades Reforçadas em Passe de Batalha de Tirar o Fôlego Apex Legends: Direto da Fenda – Caos Cósmico e Habilidades Reforçadas em Passe de Batalha de Tirar o Fôlego Game Hall|Do R7 13/11/2024 - 10h30 (Atualizado em 13/11/2024 - 10h30 ) twitter

Apex Legends

Se você achava que Apex Legends já tinha alcançado o limite da insanidade dimensional, é hora de dar uma segunda olhada. A nova temporada, Direto da Fenda, não só joga os jogadores em uma montanha-russa cósmica como também coloca as habilidades da Lifeline em outro nível — porque, afinal, por que não transformar a médica de batalha em uma verdadeira linha de frente? Se você, assim como eu, acredita que essa experiência precisa ser aproveitada com gráficos e performance de respeito, é hora de honrar a bandeira do PC Master Race.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa nova temporada!

