Apex Legends: Prodígio já está entre nós! E o caos foi legalizado! Mano do céu, o que foi isso que acabou de pousar na arena? Se você, assim como este velho guerreiro do teclado mecânico aqui, ainda... Game Hall|Do R7 06/05/2025 - 13h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h27 )

Mano do céu, o que foi isso que acabou de pousar na arena? Se você, assim como este velho guerreiro do teclado mecânico aqui, ainda chora lembrando do “Mozambique Here” e vibra com uma granada Arc Star no dente do Mirage… então senta que lá vem voadora com arco e flecha explosiva. A nova temporada de Apex Legends chegou com o nome de respeito: PRODÍGIO. E olha… o negócio tá mais frenético que Pathfinder com três Red Bulls no sangue. Se você achou que já tinha visto de tudo nesse joguinho que já te fez quebrar pelo menos uns dois controles e uma amizade, segura firme porque a EA resolveu liberar a Sparrow, a nova Lenda com cara de diva de k-pop e talento de arqueiro élfico em overdose de cafeína.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova temporada incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

