Atenção guerreiros da desforra! Demo de The First Berserker: Khazan tá na área! A NEXON e a Neople finalmente soltaram a demo de The First Berserker: Khazan, aquele RPG de ação hardcore que já tava deixando geral... Game Hall|Do R7 16/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 16/01/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A NEXON e a Neople finalmente soltaram a demo de The First Berserker: Khazan, aquele RPG de ação hardcore que já tava deixando geral salivando. A partir de hoje, 16 de janeiro de 2024, dá pra cair de cabeça nessa treta pesada no PC via Steam, PS5, e Xbox Series X|S. Mas corre, hein, porque o rolê só vai até o lançamento oficial em 27 de março de 2025. Bora entender o porquê esse jogo tá causando tanto!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa aventura épica!

Leia Mais em Game Hall:

Sobrevivente de Erangel e além, segura essa: atualização 33.2 de PUBG

Black Desert recebe Voltarion, o Corcel Lendário, e evento Campo Nevado para esquentar o inverno!

Switch 2 é anunciado oficialmente! Novo console da Nintendo chega em 2025 com muitas promessas