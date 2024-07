Ator de Baldur's Gate 3 confirmado na Brasil Game Show 2024 Neil Newbon, vencedor do The Game Awards e do The Golden Joystick Awards em 2023 pela atuação no jogo de RPG, participará pela primeira...

Neil Newbon, vencedor do The Game Awards e do The Golden Joystick Awards em 2023 pela atuação no jogo de RPG, participará pela primeira vez da maior feira de games da América Latina, que acontece de 9 a 13 de outubro, em São Paulo; o ator inglês também fez dublagens em jogos de franquias como Final Fantasy e Resident Evil.

